Трагедия на хрупком льду: в Ангарске погибла девочка и ее спаситель

Ангарск, 10.04.20 (ИА "Телеинформ"), - 10 апреля днем в районе старого Китойского моста в городе Ангарске Иркутской области произошла трагедия. По информации пресс-служба ГУ МЧС, лед в тени водного сооружения еще не растаял, и привлек троих детей, гулявших без надзора.

Две сестры 2012 и 2014 года рождения и их малолетний приятель решили проверить лед на крепость. Внезапно он разрушился под старшей девочкой. Ребята начали звать на помощь взрослых. В этот момент по мосту шли молодые люди. Парень 1991 года рождения поспешил вниз и бросился в реку за ребенком.

- По словам очевидцев, он проплыл совсем немного и ушел под воду. Телу девочки не давала погрузиться на дно реки Китой куртка. Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли погибшего ребенка на берег, поиски тела мужчины продолжаются. Глубина в данном месте от 1,5 до 3 метров, - рассказал Владимир Агафонов, старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам обращаются к родителям несовершеннолетних с просьбой усилить контроль за их местонахождением, не допускать их самовольных прогулок и провести беседы по правилам безопасности на водоемах в весенний период.