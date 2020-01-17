Трактор столкнулся с локомотивом на переезде в Черемховском районе

Черемховский район, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - 18 января в 14:50 на регулируемом железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на подъездных путях участка Черемхово-Новохромцовская, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель трактора допустил столкновение с локомотивом, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд. В результате ДТП тракторист получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, на график движения поездов инцидент не повлиял. На месте происшествия работает комиссия Восточно-Сибирской железной дороги.