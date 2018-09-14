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15.09.2018

Тренер одного из иркутских фитнес-клубов попался на контрабанде допинга

Иркутск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске перед судом предстанет тренер одного из иркутских фитнес-клубов. В январе 2018 года его задержали по подозрению в приобретении допинга, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

Известно, что мужчина занимается тяжёлой атлетикой, выступает на различных соревнованиях, имеет разряд кандидата в мастера спорта. Поскольку после тренировок ему необходимо восстанавливаться в кратчайшие сроки, для восстановления он употребляет сильнодействующие препараты.

В январе 2018 года он по интернету заказал из Белоруссии такие препараты, оплату в размере 14 тысяч рублей перевел с помощью Сбербанка-онлайн. Посылка пришла на одно из почтовых отделений Иркутска, при её получении мужчину задержали сотрудники ФСБ.

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