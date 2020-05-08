Три человека погибли при столкновении двух «ВАЗов» и «Тойоты» в Усольском районе

Усольский район, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Около полуночи 9 мая перед Мальтинским мостом в Усольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека и еще двое госпитализированы.

Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ 2109», следовавший из Усолья-Сибирского в сторону Иркутска, выехал на встречную полосу, допустив столкновение с двумя автомобилями – «ВАЗ 2110» и «Тойотой Виста».

В результате 33-летний водитель «ВАЗ 2109» и двое мужчин 31 и 29 лет, находившихся в салоне «девятки», скончались на месте ДТП. Ещё один 29-летний пассажир с различными травмами доставлен в медучреждение. Также госпитализирован 44-летний водитель «ВАЗ 2110», сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа.