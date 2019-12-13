Три человека погибли в ДТП с участием легковой «Тойоты» и фуры под Ангарском

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть человек погибли на пожарах в Иркутской области с начала декабря, еще восемь получили травмы. За прошедшую неделю зарегистрировано 122 возгорания, что на 62,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.