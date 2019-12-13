|Происшествия
|14.12.2019
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Три человека погибли в ДТП с участием легковой «Тойоты» и фуры под Ангарском
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Ангарск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 13 декабря на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Ангарском районе произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, автомобиль "Тойота Калдина" врезался в стоявший у обочины большегруз.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в результате аварии погибли три человека. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют правоохранительные органы.