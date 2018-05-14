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15.05.2018

Три лесных пожара возникли в Приангарье на 30 гектарах

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 15 мая зарегистрировано три лесных пожара общей площадью 30 гектаров, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Очаги локализованы. Они расположены в Осинском, Ольхонском и Катангском районах. Все три пожара возникли по вине местного населения, передает пресс-служба регправительства.

Кроме того, еще одно возгорание площадью 1,1 га было зафиксировано в Иркутском районе, но его удалось потушить. К работам были привлечены 12 пожарных-десантников, 28 работников лесхозов, четыре мобилизованных гражданина, 10 единиц наземной техники.

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