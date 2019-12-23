Трое ангарчан выращивали в гаражах коноплю на продажу

Ангарск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске трое местных жителей арендовали несколько гаражных боксов и оборудовали в них лаборатории для выращивания конопли и производства наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром». Известно, что злоумышленники занимались противоправной деятельностью с августа 2019 года.

По месту жительства задержанных обнаружены и изъяты сотовые телефоны, упаковочный материал, растительная масса, внешне похожая на гашишное масло, семена конопли, несколько стеклянных банок с марихуаной, денежные средства, предположительно, добытые преступным путем. При обыске в гаражных боксах обнаружено несколько десятков кустов конопли, оборудование, предназначенное для выращивания гидропонным способом наркосодержащего растения, коробка с растительной массой, оборудование для упаковки.

Возбуждено несколько уголовных дел. Все подозреваемые – мужчины в возрасте 21, 39 и 40 лет – по решению суда помещены под стражу.