Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое человек погибли, один травмировался на пожарах в Иркутской области 22 ноября. В первой половине дня зафиксировано 14 возгораний в Усольском и Тулунском районах региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Ситуация с пожарами в жилом фонде всегда ухудшается с приходом зимы.

- Осложнение обстановки с пожарами и гибелью на них людей является следствием нарушения требований пожарной безопасности людьми в состоянии алкогольного опьянения, - отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Также он добавил, что особенно высок риск происшествий в выходные дни.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, связанный с сильными холодами в ближайшие дни, государственные инспекторы по пожарному надзору предупреждают о пожарной опасности из-за усиленной эксплуатации печного отопления, электросетей и других приборов отопления.