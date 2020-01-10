Трое детей и двое взрослых чудом спаслись из горящего дома в ангарском садоводстве

Ангарск, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - 11 января в ангарском СНТ «Железнодорожник» загорелся брусовой дачный дом с пристроенным к нему гаражом. Сообщение о пожаре поступило в 05:44, на место выехали 3 спецавтомобиля и 16 человек личного состава МЧС России.

На момент возгорания в доме находились двое взрослых и трое несовершеннолетних детей. Как сообщается в оперативной сводке 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области, люди успели эвакуироваться из горящего жилья еще до приезда пожарных, никто из них не пострадал.

Пожар был ликвидирован в 06:09 утра. Общая площадь возгорания составила более 80 кв. метров, огонь сильно повредил дом и гараж, произошло обрушение кровли. Причины и обстоятельства инцидента выясняют пожарные дознаватели.