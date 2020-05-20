Трое юных братчан сколотили плот и пытались переплыть на нём залив

Братск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На Братском водохранилище трое мальчишек пытались пересечь на самодельном плоту залив Курчатова. В итоге дети оказались в холодной воде. Их вовремя вытащили, сейчас жизни юных братчан ничего не угрожает, сообщает пресс-служба спасателей.

Инцидент произошёл 19 мая. Известно, что мальчикам 14, 11 и 10 лет.

– Брёвна, соединённые с помощью подручных материалов, конечно, не выдержали их веса и разошлись. Дети оказались в очень холодной воде. Тем не менее им удалось добраться до берега, где их увидели очевидцы и вызвали скорую помощь. Глубина в этом месте – до 8 метров, – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Евгений Потапов.

С диагнозом переохлаждение ребят доставили в детскую городскую больницу. В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

– Несмотря на действующие в регионе ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и ужесточение контроля за перемещением несовершеннолетних вне места их проживания, в весенний период зарегистрированы факты нахождения детей на водных объектах без надзора взрослых, – отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Сотрудники ГИМС убедительно просят родителей несовершеннолетних контролировать их местонахождение и регулярно проводить с ними беседы о правилах безопасного поведения.