Куйтунский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое мужчин погибли в ДТП в Куйтунском районе, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла 19 августа около 23:00. Как установили прибывшие на место сотрудники полиции, на трассе Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от поселка Куйтун произошло столкновение автомобилей «Мерседес-Бенц» и «Фольцваген Амарок». На момент ДТП в салоне Фольцвагена находилось пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет, они скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы. 33-летний водитель Мерседеса с тяжелыми травмами был также доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Всех, кто владеет информацией о происшествии, просят обратиться в полицию.