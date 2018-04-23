Шелеховский район, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Трое пострадавших в ДТП в Шелеховском районе находятся в тяжелом состоянии – их доставили в Иркутскую областную клиническую больницу.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, еще один пациент после выполнения первичной диагностики, проведенного лечения и стабилизации состояния переведен на реанимобиле в Иркутскую областную клиническую больницу. Итого, в Иркутскую областную клиническую больницу госпитализированы три пациента в тяжелом состоянии, которые пострадали в результате ДТП. Сразу после поступления они были прооперированы. Сейчас пациенты находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Еще три пациента проходят лечение в Шелеховской районной больнице. Вчера, 22 апреля, после поступления они были прооперированы. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Все шесть пациентов получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме в соответствии со стандартами.

Еще один пациент, пострадавший в результате ДТП, отказался от госпитализации в Шелеховской районной больнице. Сейчас по собственному желанию проходит обследование в Слюдянской районной больнице по месту жительства.

Напомним, 22 апреля 2018 года на 22-м километре федеральной трассы М-55 произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.