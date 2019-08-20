Трое пьяных иркутян украли торговую вывеску автосалона

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске трое молодых людей, будучи пьяными, украли логотип одного из автосалонов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась администратор салона, расположенного на улице Олега Кошевого. Прибывшие на место происшествия оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что ночью трое неизвестных проникли на территорию дилерского центра, где и совершили кражу вывески.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих молодых людей в возрасте 26, 21 и 20 лет. Они признались в содеянном и пояснили, что совершили кражу, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Сейчас подозреваемые отпущены под подписку о невыезде, говорят в ГУ МВД по Иркутской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража.