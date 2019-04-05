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07.04.2019

Трое жителей Алзамая украли у «Ростелекома» кабелей на 30 тысяч рублей

Алзамай, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое жителей Алзамая украли у «Ростелекома» телефонных кабелей на 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Нижнеудинского городского суда, в мае и июне 2018 года по ночам трое жителей Алзамая с помощью топора неоднократно похищали телефонный кабель, принадлежащий ПАО «Ростелеком». В результате компании был причинен материальный ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей.

При рассмотрении уголовного дела подсудимые полностью признали свою вину. Время, место, обстоятельства состоявшегося сговора между собой, способ совершения хищений и распоряжения похищенным, а также количество и размер похищенного имущества не оспаривали, раскаиваясь в содеянном.

За совершение этих преступлений двоим подсудимым назначено наказание в виде обязательных работ, а третий приговорен одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

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