Трое жителей Приангарья получили уголовные сроки за крупную кражу нефрита в Бурятии

Бурятия, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Тункинский районный суд Бурятии вынес обвинительное решение в отношении троих жителей Иркутской области, признанных виновными в хищении нефрита. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в феврале 2016 года сторож и начальник участка обособленного подразделения «Окинское» ОАО «Байкалкварцсамоцветы», на территории которого хранился добытый предприятием нефрит, а также водитель арендованного обществом грузового автомобиля по предварительной договоренности вывезли со склада 2,3 кг нефрита. Преступлением причинен материальный ущерб организации на сумму 3,6 млн рублей.

Принимая во внимание активную роль в преступлении, сторожу суд назначил лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учётом признания вины, активного способствования расследованию преступления остальным осуждённым назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев каждому.

Верховным судом республики доводы апелляционной жалобы осужденного и его защитника о несправедливости приговора оставлены без удовлетворения.