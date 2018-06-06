Трое жителей Усть-Удинского района незаконно вырубили лес на 100 тысяч рублей

Усть-Удинский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Удинском районе по подозрению в незаконной вырубке леса задержаны трое местных жителей, в том числе и предполагаемый организатор нелегального бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские установили, что в 7 километрах от села Новая Уда злоумышленники заготавливают древесину. По подозрению в вырубке деревьев в объёме около 6 кубометров оперативники задержали троих мужчин в возрасте около 30 лет.

По оценкам специалистов, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила свыше 100 тысяч рублей. С места происшествия полицейские изъяли внедорожник, бензопилу и вырубленный лес, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следствия, вероятным организатором незаконного бизнеса является 32-летний житель села Новая Уда. Ему вменяется совершение сразу нескольких аналогичных преступлений, совершенных ранее на территории Усть-Удинского лесничества.

По мнению следователей, группа действовала в течение длительного времени. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников деятельности и выявления дополнительных фактов рубок.