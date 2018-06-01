Троих детей, пострадавших при ЧП в иркутском ТРК «Комсомолл», отпустили домой

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Троих детей, пострадавших на пожаре в иркутском ТРК «Комсомолл», отправили на амбулаторное лечение в связи с незначительными ожогами. Остальные пятеро госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регправилеьства.

Один ребенок имеет ожог 25% поверхности тела, у двоих детей ожог – до 15%, у остальных – 10%. Они находятся в ожоговом отделении Городской клинической больницы №3. В учреждение отправлен психолог из областной детской больницы.

В больницу выехал и губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба Серого дома.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней, все госпитализированы. По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание потушили до прибытия пожарных. На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области. Ведомство возбудило уголовное дело, технический директор научного центра и экскурсоводы задержаны. Ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен региона Светлана Семёнова. Администрация Иркутска окажет помощь пострадавшим при пожаре.