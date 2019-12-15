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Происшествия
16.12.2019

Троих жителей Тайшета отправили за решётку за кражу УАЗов и квадроциклов

Тайшет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете суд приговорил троих местных жителей к заключению в колонии общего режима на срок от трёх до семи лет за кражу 12 машин – девяти УАЗов и трёх квадроциклов на 7,2 млн рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Преступления происходили в период с апреля 2015 года по сентябрь 2017 года. Похищенные отечественные внедорожники без каких-либо документов продавались гражданам и предприятиям, находящимся в Чунском районе. Для этого один из злоумышленников назывался представителем крупной компании, выполнившей свои задачи на территории региона и не планирующей вывозить ранее закупленную для этих целей технику.

Потенциальным покупателям он объяснял, что автомашины УАЗ списаны, их нужно продать по запчастям, но при желании транспортное средство можно передать в целостном виде. Как правило, цена такой сделки составляла 100-150 тысяч рублей, что в несколько раз ниже рыночных цен.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области. При этом один из фигурантов пытался скрыться от правоохранительных органов на территории Красноярского края, однако, его местонахождение также было установлено.

Ранее районный суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с вынесенным приговором, все осужденные его обжаловали. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Иркутским областным судом в их удовлетворении отказано, приговор районного суда признан законным и обоснованным.

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