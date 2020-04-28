Туристов заподозрили в лесном пожаре в Шелеховском районе

Шелеховский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Группу туристов, сплавлявшихся по реке Иркут, заподозрили в возникновении лесного пожара. За нарушение особого противопожарного режима на них составлен протокол, есть вероятность возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба полиции.

Возгорание было зарегистрировано в лесу на границе Шелеховского и Слюдянского районов. Для установления причины возникновения пожара на место происшествия на специализированном водном транспорте направились сотрудники полиции, дознаватели МЧС и представители лесничества.

Они установили, что недалеко от очага возгорания от посёлка Анчук Слюдянского района по реке Иркут сплавлялась группа туристов. По мнению специалистов, пожар мог возникнуть по вине одного из мужчин, выбросившего окурок в сухую растительность.

Сейчас информация об этом проверяется. После установления всех обстоятельств инцидента и оценки ущерба, нанесенного лесному фонду, будет рассмотрен вопрос о даче оценки действиям нарушителей в рамках уголовного законодательства, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, о пожаре стало известно 27 апреля. Он действовал на площади 7 га в заказнике «Иркутный» в 10 километрах от деревни Быстрая Слюдянского района. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что лесной пожар возник в районе урочища «Ондрино-Большой порог», на левом берегу реки Иркут, где было найдено оставленное кострище. Пожар от него развился в трех направлениях по склону горы и ушёл в лес.

– Поскольку подойти к очагу пожара оказалось возможным только со стороны реки, специалисты оперативной группы начали поиски тех, кто сплавлялся в последние дни по Иркуту. Удалось выяснить, что 24 апреля, за три дня до возникновения пожара, из дома отдыха в деревне Быстрая Слюдянского района трое человек отправились на двух резиновых лодках вниз по реке. Двоих мужчин и женщину, сплавлявшихся на лодках, видели и очевидцы, благодаря которым удалось установить местонахождение туристов на берегу ниже по течению, – рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Задержанные семейная пара и их друг рассказали, что действительно ненадолго останавливались на берегу в том месте, откуда позже начался пожар. Покидая берег, один из мужчин бросил окурок в сторону старого обложенного камнями кострища, где оставались сухие ветки и трава. Заметив, что трава загорелась, люди залили место горения водой и отправились дальше.

Возможно, брошенный окурок и стал причиной лесного пожара, общая площадь которого составила около 40 га.