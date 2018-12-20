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21.12.2018

Тверской облсуд рассматривает дело «селигерского маньяка» Сергея Щербакова

Тверская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тверском областном суде 20 декабря прошло первое судебное заседание по уголовному делу так называемого «селигерского маньяка» – 61-летнего Сергея Щербакова. Он обвиняется по четырем статьям, сообщает «Афанасий бизнес».

По версии правоохранителей, 18 августа 2018 года между деревнями Жар и Ляпино в Осташковском районе мужчина увидел 14-летнюю девочку на велосипеде. Сергей Щербаков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в помещение деревянной постройки, в которой уже была девочка, изнасиловал ее, после чего жестоко убил подростка.

Ранее маньяк уже отбыл 15-летний срок за аналогичное преступление. Вычислить его удалось только после проверки на причастность к преступлению десяток мужчин, в том числе ранее судимых за аналогичные факты.

Отмечается, что предварительное слушание по делу Щербакова прошло 6 декабря, на котором тот буянил в клетке и предлагал снять штаны.

Между тем, напомним, в Иркутске недавно ко второму пожизненному сроку приговорили «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который признался в убийстве 59 женщин.

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