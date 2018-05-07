У аграриев из Аларского района украли 500 «кубов» древесины

Аларский район, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - У одного из предприятий Аларского района неизвестные украли 500 кубических метров древесины, выделенной организации по программе поддержки сельхозпроизводства в части ремонта и строительства дополнительных промышленных площадей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инспекторы установили, что в 2016 году организации выделили две лесосеки в Аларском районе. С декабря 2016 года по февраль 2017 года предприятие заготовило лес на них, древесину вывезли на промышленную территорию.

– Впоследствии заготовленная древесина была похищена с территории предприятия неустановленными лицами. Причиненный предприятию ущерб составил более 50 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Материалы проверки надзорное ведомство передало в полицию. МВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.