ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
09.09.2018

У Ан-24 с пассажирами из Красноярска при посадке в Усть-Куте отказал двигатель

Усть-Кут, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пассажирский самолёт Ан-24, летевший по маршруту Красноярск-Усть-Кут-Ленск, 7 сентября аварийно сел на севере Иркутской области. При посадке в Усть-Куте у него отказал правый двигатель. Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл около 11.00. По данным ведомства, посадка проходила в штатном режиме. На борту самолёта находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске