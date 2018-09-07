У Ан-24 с пассажирами из Красноярска при посадке в Усть-Куте отказал двигатель

Усть-Кут, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пассажирский самолёт Ан-24, летевший по маршруту Красноярск-Усть-Кут-Ленск, 7 сентября аварийно сел на севере Иркутской области. При посадке в Усть-Куте у него отказал правый двигатель. Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл около 11.00. По данным ведомства, посадка проходила в штатном режиме. На борту самолёта находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.