У ангарской Савватеевки незаконно срубили сосну на 150 тысяч рублей

Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В нескольких километрах от села Савватеевка Ангарского городского округа чёрные лесорубы заготовили 280 кубометров сосны. По предварительной оценке, их действиями лесному фонду нанесен ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Группировку нелегальных дровосеков застигли на месте преступления во время рейда. Это были шестеро мужчин в возрасте от 30 до 38 лет. Они являются уроженцами черемховского и усольского районов.

Оперативники на месте заготовки древесины обнаружили, изъяли и приобщили к делу в качестве вещественных доказательств несколько единиц тяжелой автомобильной техники, жилые вагончики и бензопилы, предположительно применявшиеся для незаконной добычи леса, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК Российской Федерации – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере, максимальная санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также крупные денежные штрафы.

Правоохранители устанавливают личность и разыскивают организатора незаконной деятельности.