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21.03.2019

У фермера из Иркутской области вымогали 50 баранов и авто в счет уплаты долга

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Фермера из Иркутской области похитили и вымогали у него 50 баранов и автомобиль за то, что мужчина якобы не рассчитался со своими сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– Гражданин Узбекистана для ведения фермерского хозяйства зарегистрировал ООО, исполнительным директором назначил своего знакомого, 45-летнего жителя Иркутской области. Зарплату, о которой изначально договаривались деловые партнеры, хозяин фирмы урезал в четыре раза. В итоге, как посчитал злоумышленник, фермер задолжал ему крупную сумму. Последний этот факт отрицал и оспаривал. Тогда исполнительный директор попросил своего знакомого принудить должника расплатиться в полном объеме, – отметили в ведомстве.

Злоумышленники привлекли еще трех своих знакомых и назначили потерпевшему встречу в кафе. Применив физическую силу, а также угрожая мужчине ножом и пистолетом, преступники потребовали отдать им машину и 50 баранов с его фермы в счет погашения долга. Затем молодые люди насильно увезли потерпевшего к его дому, где изъяли документы на автомобиль, стоимостью 2,4 миллиона рублей. Добившись цели, злоумышленники отпустили фермера.

Уголовное дело в отношении пяти граждан, совершивших самоуправство и похитивших человека, направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска.

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