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06.09.2018

У молодого зиминца полицейские изъяли 40 килограммов наркотиков

Зима, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Под Зимой дорожные инспекторы изъяли у автомобилиста 40 килограммов наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, во время ночного дежурства на трассе между Зимой и селом Услон экипаж ДПС обратил внимание на машину ВАЗ, водитель которой внезапно выключил фары и попытался скрыться. Вскоре транспортное средство было блокировано и остановлено дорожными полицейскими.

Выясняя причины странного поведения водителя, который заметно нервничал, дорожные полицейские Александр Зубаков и Александр Серов почувствовали запах, характерный для наркотиков растительного происхождения. В ходе досмотра в салоне автомобиля правоохранители обнаружили семь мешков растительной массы.

В дальнейшем экспертиза показала, что это средство является марихуаной весом 40 килограммов.

Подозреваемый, ранее не судимый 19-летний житель Зимы, пояснил полицейским, что заготовил растения, содержащие наркотические вещества, для личного применения. Сейчас полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение и транспортировка растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Проводится расследование.

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