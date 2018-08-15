|Происшествия
|16.08.2018
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У молодой иркутянки угнали велосипед за 20 тысяч рублей
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Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у девушки 8 августа украли велосипед марки «Скотт Вольтаж» серо-черно-зеленого цвета. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Вора ищут.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, девушка оставила свое транспортное средство возле торгового павильона на рынке «Волжский» около пяти часов вечера. В то время как она совершала покупки, неизвестный молодой человек украл велосипед. Впрочем, его
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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