У молодой иркутянки угнали велосипед за 20 тысяч рублей

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у девушки 8 августа украли велосипед марки «Скотт Вольтаж» серо-черно-зеленого цвета. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Вора ищут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, девушка оставила свое транспортное средство возле торгового павильона на рынке «Волжский» около пяти часов вечера. В то время как она совершала покупки, неизвестный молодой человек украл велосипед. Впрочем, его зафиксировали камеры видеонаблюдения .

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто узнал по описанию разыскиваемого, либо располагает информацией о местонахождении похищенного велосипеда, просят сообщить в отдел полиции №9 МУ МВД России «Иркутское» по адресу: 664057, ул. Ржанова, 25А, или по телефонам: 8 (3953) 35-01-01, 21-68-05 либо 02 (102 – с мобильного).