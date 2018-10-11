У пенсионера в Боханском районе изъяли 500 нелегальных патронов

Боханский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Бохан сотрудники Росгвардии обнаружили у пенсионера 500 нелегальных патронов и ствол от ружья.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, в ходе проверки обеспечения условий сохранности официально имеющегося у мужчины оружия и патронов к нему, а также их технического состояния, сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии обнаружили у хозяина спрятанные в доме боеприпасы и ствол от гладкоствольного оружия.

– По месту жительства гражданина 1949 года рождения было обнаружено более 500 патронов, на которых отсутствовала маркировка, все они имели внешнее сходство с боевыми. Кроме боеприпасов, у пенсионера был обнаружен незаконно хранящийся ствол от гладкоствольного оружия, – сказал начальник отделения ЛРР по Боханскому, Осинскому, Усть-Удинскому районам управления Росгвардии по Иркутской области капитан полиции Николай Турусов.

По словам пожилого мужчины, он несколько раз хотел добровольно сдать запрещенные патроны, но так и не решился отнести их в подразделение Росгвардии.

Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование. Сотрудники Росгвардии напоминают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов, запрещенных в гражданском обороте, предусмотрена уголовная ответственность.