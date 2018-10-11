ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
12.10.2018

У пенсионера в Боханском районе изъяли 500 нелегальных патронов

Боханский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Бохан сотрудники Росгвардии обнаружили у пенсионера 500 нелегальных патронов и ствол от ружья.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, в ходе проверки обеспечения условий сохранности официально имеющегося у мужчины оружия и патронов к нему, а также их технического состояния, сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии обнаружили у хозяина спрятанные в доме боеприпасы и ствол от гладкоствольного оружия.

– По месту жительства гражданина 1949 года рождения было обнаружено более 500 патронов, на которых отсутствовала маркировка, все они имели внешнее сходство с боевыми. Кроме боеприпасов, у пенсионера был обнаружен незаконно хранящийся ствол от гладкоствольного оружия, – сказал начальник отделения ЛРР по Боханскому, Осинскому, Усть-Удинскому районам управления Росгвардии по Иркутской области капитан полиции Николай Турусов.

По словам пожилого мужчины, он несколько раз хотел добровольно сдать запрещенные патроны, но так и не решился отнести их в подразделение Росгвардии.

Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование. Сотрудники Росгвардии напоминают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов, запрещенных в гражданском обороте, предусмотрена уголовная ответственность.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске