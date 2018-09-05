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06.09.2018

У туристов, потерявшихся при сплаве по Иркуту, повредилась лодка

Слюдянский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели обнаружили двух туристов, пропавших во время сплава по реке Иркут. Их нашли в Шелеховском районе. Оказалось, что лодка, на которой они передвигались, получила повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Туристов нашли в 50 км от села Шаманка. Оказалось, что они перевернулись на одном из порогов реки. Резиновая лодка получила повреждения, при которых дальнейшая её эксплуатация оказалась невозможной. Отсутствие сотовой связи не позволило людям информировать о происшествии аварийно-спасательные формирования региона. Помощи они дожидались на берегу. Мужчин транспортировали до ближайшего населённого пункта.

Напомним, 5 сентября к спасателям обратились родственники туристов, обеспокоенные их долгим отсутствием. В район была направлена группа из четырёх спасателей на аэроглиссере «Пиранья-4». Ей предстояло обследовать большую территорию, поскольку поход-сплав не был зарегистрован.

Всего в поисково-спасательных работах были задействованы 15 человек и пять единиц техники.

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