У жительницы Усть-Кута мошенники под видом госслужащих похитили более 700 тысяч рублей

Усть-Кут, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пообещав арендовать съемное жилье, лжесотрудники государственной службы похитили свыше 700 тысяч рублей у жительницы Усть-Кута, сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что женщине позвонили неизвестные, представились семейной парой из соседнего региона и сообщили, что хотели бы арендовать у нее квартиру на два года. Они объяснили, что являются сотрудниками одной из госслужб и переводятся в их город для прохождения контрактной службы. Вопросом внесения предоплаты занялся 40-летний сын потерпевшей.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, квартиросъемщики после того, как якобы внесли залог, сообщили, что ошибочно перевели мужчине 150 тысяч рублей и попросили вернуть им деньги. Оказалось, что банковская карта собственницы не имела привязки к мобильному банку, и мужчина, не проверив информацию, перевел аферистам указанную сумму, после чего молодые люди ответили, что денежные средства не поступили. В итоге было выполнено около пяти переводов, после чего арендаторы отключили мобильные телефоны.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело.

Между тем, по данным полиции, с начала декабря аферисты различными способами похитили более чем у 80 жителей Иркутской области свыше 6 млн рублей.