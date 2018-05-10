У жителя Нижнеудинского района изъяли больше килограмма марихуаны

Нижнеудинский район, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Транспортные полицейские изъяли у жителя Нижнеудинского района больше килограмма сушеной марихуаны.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Напомним, за хранение или перевозку наркотиков без цели продажи предусмотрено до 10 лет лишения свободы.