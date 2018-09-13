Убийцам матери и ребенка в Усть-Орде дали на двоих почти 50 лет лишения свободы

Эхирит-Булагатский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд огласил приговор в отношении двух жителей Эхирит-Булагатского района, обвиняемых в разбойном нападении и жестоком убийстве женщины с ребенком в поселке Усть-Ордынский в ноябре 2015 года. На двоих им дали почти 50 лет лишения свободы.

Напомним, злоумышленники с целью грабежа проникли в дом индивидуального предпринимателя. В это время там находилась его супруга и двое маленьких детей. Злоумышленники нанесли 33-летней женщине и ее семилетней дочери в совокупности свыше 80 ударов ножом, после чего перерезали потерпевшим горло. От полученных ранений мать и дочь скончались на месте. Грудного ребенка, который также находился в доме, подсудимые не тронули.

Затем преступники взяли коробку из-под обуви, где находилось 60 тысяч рублей, и скрылись с места происшествия. Похищенными деньгами в дальнейшем распорядившись по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба суда, одному из злоумышленников назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, из них первые 10 лет он будет отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся 14 – в колонии строгого режима. Второй проведет в колонии строгого режима 23 года.

По искам о возмещении морального вреда решением Иркутского облсуда с каждого из осужденных взыскано 6 млн рублей в пользу потерпевших.