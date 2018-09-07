Убийце Бориса Немцова, отбывающему срок в иркутской колонии, ужесточили режим

Иркутск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Осужденному за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова ужесточили режим заключения. Из ИК-3 Иркутской области Заура Дадаева переводят в другую колонию, где он проведет год в помещении камерного типа, сообщает Росбалт . Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, как только на днях Дадаев в очередной раз вышел из ШИЗО ИК-3 (город Иркутск), ему было объявлено, что в отношении него вынесено новое решение. Он должен один год провести в помещениях камерного типа (ПКТ), которые по сути являются той же тюрьмой, а не колонией. Это исключительная мера, принимаемая в отношении злостных нарушителей режима. Ужесточение условий содержания произошло после того, как адвокаты заключенного подали жалобу на действия руководства ИК-3 в прокуратуру. В ней подробно описывалось, как Дадаева преследуют в колонии. По версии защитников, в ИК-3 к нему было явно «особое» отношение, поскольку взыскания выносились одно за другим, он почти не выходил из ШИЗО. А когда заключенный объявлял голодовку, это нигде не отображалось, а в ИК упорно отрицали факты их проведения. В конце августа в отношении Дадаева администрацией ИК-3 был составлен очередной акт о выявленном нарушении формы одежды, после чего его на семь суток поместили в ШИЗО. На видеорегистратор осужденный объявил, что отказывается от приема пищи, воды, а также от матраса. После этого должны были вызвать врача, чтобы определить состояние голодающего. Этого сделано не было. Более того, из ШИЗО Дадаев отправился сразу в ПКТ. Напомним, убийство Бориса Немцова, на момент случившегося бывшего сопредседателем оппозиционной партии РПР-ПАРНАС и депутатом Ярославской областной думы, произошло 27 февраля 2015 года в Москве. Политик был застрелен поздним вечером на Большом Москворецком мосту, по которому шёл со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой. Четыре пули, попавшие в политика, убили его почти мгновенно. Следственный Комитет предъявил обвинение по подозрению в убийстве 5 уроженцам Кавказа: Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова. Киллер Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы, его сообщники Анзор Губашев — к 19 годам заключения, Шадид Губашев — к 16, Темирлан Эскерханов — к 14, Хамзат Бахаев — к 11 годам. Каждому из них назначен штраф в 100 тысяч рублей, все осуждённые должны отбывать наказание в колониях строгого режима. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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