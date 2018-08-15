Убийце братской школьницы Алины Шакировой продлили срок содержания под стражей

Братск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Убийце братской школьницы Алины Шакировой суд продлил срок содержания под стражей.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе Братского городского суда, период содержания под арестом продлен до 11 сентября 2018 года.

Напомним, девятилетняя Алина Шакирова пропала без вести в Братске в июне этого года. После десятидневных поисков девочки было обнаружено ее тело. 43-летний братчанин сознался в убийстве школьницы и был задержан.