|Происшествия
|15.08.2018
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Убийце братской школьницы Алины Шакировой продлили срок содержания под стражей
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Братск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Убийце братской школьницы Алины Шакировой суд продлил срок содержания под стражей.
Как сообщили Телеинформу в пресс-службе Братского городского суда, период содержания под арестом продлен до 11 сентября 2018 года.
Напомним, девятилетняя Алина Шакирова пропала без вести в Братске в июне этого года. После десятидневных поисков девочки было обнаружено ее тело. 43-летний братчанин сознался в убийстве школьницы и был задержан.
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