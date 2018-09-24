Убийцу иркутянки разыскали через восемь лет после совершения преступления

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске раскрыто совершенное восемь лет убийство 28-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, утром 16 июля 2010 года, находясь на территории рынка «Филакс» в Иркутске, 23-летний мужчина нанес ножевые ранения знакомой женщине. От полученных ран потерпевшая скончалась в больнице.

Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство. В ходе опроса свидетелей был установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Однако задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, так как он покинул территорию Иркутской области. 23-летний уроженец Армении был объявлен в федеральный розыск. 20 сентября, спустя восемь лет с момента совершения преступления, мужчина был задержан в Самарской области и этапирован в Иркутск.

На допросе задержанный признался, что совершил убийство 28-летней женщины на почве возникшей ссоры.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.