ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
25.09.2018

Убийцу иркутянки разыскали через восемь лет после совершения преступления

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске раскрыто совершенное восемь лет убийство 28-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, утром 16 июля 2010 года, находясь на территории рынка «Филакс» в Иркутске, 23-летний мужчина нанес ножевые ранения знакомой женщине. От полученных ран потерпевшая скончалась в больнице.

Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство. В ходе опроса свидетелей был установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Однако задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, так как он покинул территорию Иркутской области. 23-летний уроженец Армении был объявлен в федеральный розыск. 20 сентября, спустя восемь лет с момента совершения преступления, мужчина был задержан в Самарской области и этапирован в Иркутск.

На допросе задержанный признался, что совершил убийство 28-летней женщины на почве возникшей ссоры.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске