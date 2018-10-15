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15.10.2018

Учебный процесс в горевшей школе Усть-Илимска останавливать не будут

Усть-Илимск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Учебный процесс в школе №17 Усть-Илимска, в которой в ночь на 13 октября горела столовая, приостановлен не будет. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе администрации города.

В образовательном учреждении 15 октября проходят сокращенные уроки, с 16 октября обучение будет осуществляться в дистанционном режиме в соответствии с учебным планом.

Восстановительные работы в пострадавшем помещении планируется завершить до конца этой недели, говорят в администрации Усть-Илимска.

Напомним, как ранее Телеинформу сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, о возгорании в пожарной охране стало известно около 4.30. Когда на место происшествия прибыл первый расчёт, столовая и смежные помещения находились в сильном задымлении. Пожар потушили через 11 минут после того, как о нём сообщили. Через полчаса пожарные обнаружили 60-летнюю женщину-сторожа, которая надышалась угарным газом. Её госпитализировали в городскую больницу.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

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