Уголовное дело в отношении главы Листвянки передано в суд

Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении главы администрации Листвянского муниципального образования. Он обвиняется в совершении семи эпизодах превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в 2017 году глава администрации Листвянки незаконно выдавал разрешения, в том числе иностранным гражданам, на строительство индивидуальных жилых домов в посёлке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственниками на земельных участках производились строительные работы. Действия главы администрации повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства.

Судом по ходатайству следствия глава был отстранен от занимаемой должности. В ходе расследования следователями СКР совместно с сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области выполнен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе обыски по месту проживания обвиняемого, на его дачном участке, а также в администрации Листвянского муниципального образования. Проведён ряд необходимых судебных экспертиз.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, речь идёт об Александре Шамсутдинове. В 2017 году стали появляться сообщения о незаконной застройке побережья Байкала в Листвянке. Тогда стало известно, что гражданин Китая незаконно начал строительные работы на участках, принадлежащих гражданам РФ. Как оказалось, разрешение по одному из участков ему было выдано администрацией Листвянского МО, по второму – и вовсе не выдавалось. Прокуратура Иркутской области отменила выданное разрешение. Однако позже стало известно, что строительство не прекращается. Позже начали вскрываться и другие подобные факты.