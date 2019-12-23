Уголовное дело возбудили в Тулуне по факту гибели на пожаре бабушки с внуком

Тулун, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по признакам причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка и пожилой женщины на пожаре.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 24 декабря. На момент прибытия пожарных горела веранда и крыша частного дома. Внутри находились 11-летний мальчик и его 86-летняя бабушка, их спасти не удалось.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, до прибытия пожарных мать ребенка выбралась из горящего дома через окно, чтобы потушить пожар, однако в дом обратно зайти не смогла. Сейчас следователи допрашивают очевидцев происшествия. Устанавливается причина возгорания.