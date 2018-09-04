Уголовное дело завели по факту столкновения тепловоза с иномаркой в Казачинско-Ленском районе

Казачинско-Ленский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По факту столкновения пустого тепловоза с Мицубиси Аутлендером в Казачинско-Ленском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Дело заведено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, на станции Киренга ВСЖД в районе поселка Магистральный Казачинско-Ленского района вечером 29 августа 2018 года локомотив без машиниста на переезде врезался в Мицубиси Аутлендер и сошел с рельсов. Пострадали водитель и пассажирка иномарки, причем женщина получила перелом ребер и повреждение почки.

На ВСЖД сообщали, что маневровый локомотив принадлежал частной компании, и сама авария тоже произошла на частных подъездных путях необщего пользования.

Обстоятельства происшествия выясняются.