ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
05.09.2018

Уголовное дело завели по факту столкновения тепловоза с иномаркой в Казачинско-Ленском районе

Казачинско-Ленский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По факту столкновения пустого тепловоза с Мицубиси Аутлендером в Казачинско-Ленском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Дело заведено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, на станции Киренга ВСЖД в районе поселка Магистральный Казачинско-Ленского района вечером 29 августа 2018 года локомотив без машиниста на переезде врезался в Мицубиси Аутлендер и сошел с рельсов. Пострадали водитель и пассажирка иномарки, причем женщина получила перелом ребер и повреждение почки.

На ВСЖД сообщали, что маневровый локомотив принадлежал частной компании, и сама авария тоже произошла на частных подъездных путях необщего пользования.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске