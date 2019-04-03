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04.04.2019

Умирающего дальнобойщика спасли полицейские в пригороде Усть-Илимска

Усть-Илимск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Вовремя подоспевшие полицейские спасли от смерти водителя-дальнобойщика на трассе под Усть-Илимском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

При патрулировании дороги экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта Дмитрия Резановича и лейтенанта полиции Василия Савчина обратил внимание на грузовик, стоящий посреди дороги с выключенными фарами. Открыв кабину, инспекторы обнаружили закутавшегося в спальник мужчину, который был практически в беспомощном состоянии.

− Водитель объяснил, что в дороге внезапно почувствовал себя плохо. Он остановился, позвонил супруге и попросил вызвать скорую. Медики получили сигнал, однако не смогли определить, куда следует прибыть, потому что мужчина плохо ориентировался в незнакомой местности и не смог назвать хотя бы приблизительный адрес, − отметили в ведомстве.

Чтобы предотвратить ДТП, полицейские выставили служебный автомобиль перед грузовиком, включили проблесковые маячки и дождались медиков. Они обеспечили доставку большегруза на охраняемую стоянку, чтобы перевозимый товар остался в безопасности.

В больнице Усть-Илимска мужчине провели диагностику. Выяснилось, что 56-летнему жителю райцентра Чунского района необходима срочная операция. На вертолете его транспортировали в региональный сосудистый центр, открытый осенью 2018 года в Братской горбольнице №2. Врачи РСЦ выполнили пациенту экстренную коронарографию.

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