Юная туристка получила травмы в походе на севере Приангарья – МЧС ее эвакуирует

Казачинско-Ленский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На севере Иркутской области 16-летняя туристка из Подмосковья получила травмы на туристическом маршруте, для ее эвакуации вылетел вертолет МЧС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о происшествии в Казачинско-Ленском районе Иркутской области получили сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда.

Туристическая группа из Московской области в составе 11 человек, четверо из которых несовершеннолетние, 8 августа вышли на маршрут из Северобайкальска в Бурятии. Они шли от мыса Котельниковский к озеру Верхнеирельское, когда шестнадцатилетняя участница группы поскользнулась, упала и получила травму головы и колена. Медицинский работник, сопровождавший группу, оказал девушке первую помощь и принял решение направить ее в медицинское учреждение. По спутниковому телефону руководитель группы связался со спасателями и попросил о помощи.

– Получившая травмы туристка будет доставлена в Иркутск для оказания необходимой медицинской помощи. Действия руководителя этой туристической группы, который заблаговременно зарегистрировал маршрут, позволили оперативно организовать спасательную операцию. Однако на сегодняшний день мы продолжаем регистрировать происшествия с туристами. Большинство из них попадают в сложные ситуации из-за того, что не считают необходимым поставить в известность о маршруте спасателей, переоценивают свои физические возможности, формируют группы из малознакомых людей, призванных в поход со страниц социальных сетей, – отметил заместитель начальника ГУ МЧС Валерий Шанц.

Спасатели призывают относиться к организации туристических походов любой сложности с полной серьезностью. Внимательно изучать особенности местности маршрута, соизмерять физические возможности всех членов группы, следить за изменениями погодных условий и в обязательном порядке регистрировать группу в поисково-спасательных подразделениях.