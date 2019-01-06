Юная усольчанка пропала после Нового года – ее вернули домой через несколько дней

Усолье-Сибирское, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском полицейские в ночь на 6 января вернули домой 16-летнюю девушку, пропавшую без вести 2 января.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, заявление об исчезновении студентки колледжа поступило в правоохранительные органы только 5 января. На розыск подростка ориентировали наружные службы полиции, участковых уполномоченных и сотрудников уголовного розыска.

В итоге девушку заметили на одной из улиц города. Ее передали родителям, в отношении которых составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.