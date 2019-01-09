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09.01.2019

Юный иркутянин спасся из горящей квартиры по балконному переходу

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 9 января загорелась квартира в муниципальном доме. Из квартиры, в которой полыхал пожар, ещё до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался мальчик. По балконному переходу он перебрался в соседнюю квартиру, сообщили Телеинформу в ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошёл в 10-этажном панельном доме по улице 3-ая Железнодорожная, 66. О возгорании в однокомнатной квартире на пятом этаже пожарным сообщили около 8.40. На момент прибытия первого подразделения к месту происшествия, из окна помещения валил чёрный густой дым.

Пожар потушили к 8.49, а ликвидировали последствия возгорания ещё через 15 минут. В результате повреждены домашние вещи на площади 3 км. м., квартиру полностью закоптило. Погибших, травмированных нет. Предварительной причиной случившегося специалисты называют короткое замыкание электропроводки.

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