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30.05.2018

Юный житель Усолья-Сибирского обгорел, забравшись в трансформаторную будку

Усолье-Сибирское, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 15-летний школьник забрался в трансформаторную будку, где его ударило током. На подростке загорелась одежда, площадь ожогов составила около 60% тела. По факту происшествия начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Предварительно установлено, что инцидент случился вечером 29 мая. Подросток залез в трансформаторную будку, расположенную вблизи территории АЗС по улице Трактовая. Первую помощь ребенку оказали сотрудники станции, они же вызвали «скорую помощь». В итоге ребенка госпитализировали в центральную райбольницу с термическими ожогами лица и других частей тела.

По данным СУ СКР по Иркутской области, подросток – житель Усолья-Сибирского, воспитывается опекунами. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В рамках проводимой проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за состояние данной трансформаторной будки.

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