|Происшествия
|24.08.2018
|
|
Юную ангарчанку, сбежавшую из дома 23 августа, нашли
|
Ангарск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанку Алису Тюрину, пропавшую 23 августа, нашли живой и здоровой днём 24 августа. Девочку вернули родителям, сообщает пресс-служба полиции.
На поиски 12-летней школьницы были ориентированы все наружные службы полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные. Также к поиску присоединились волонтёры из числа местных жителей.
Установлено, что в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области. – Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком и её родителями профилактическую беседу, направленную на недопустимость повторения таких ситуаций.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram