Уровень правонарушений на островах Конный и Юность и бывшем ЦПКиО в Иркутске снизился на 70%

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Уровень правонарушений на иркутских островах Конный и Юность и бывшем ЦПКиО после благоустройства этих территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» снизился на 70%. Такие данные полиции привёл заммэра-председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию общественных территорий.

– Самая важная и основная цель благоустройства общественных пространств – это то, что мы приводим заброшенные участки земли в нормальное состояние. Когда меняется окружающая среда вокруг нас, меняются и сами люди. По официальным данным полиции, количество преступлений, которые совершались на территориях островов Конный и Юность, а также бывшего ЦПКиО, – а это кражи, разбой, хулиганство – снижено практически на 70%, – сказал Владимир Преловский. – Раньше на этих же территориях заезжал автотранспорт, люди распивали спиртное, жарили шашлыки, как следствие, кто-то дебоширил, кто-то делал что-то ещё, совершались преступления.

Снижения числа преступлений удалось добиться как раз благодаря преображению пространств. Они стали более посещаемыми, горожане приходят сюда проводить своё свободное время. Территории после благоустройства хорошо освещены, оборудованы камерами видеонаблюдения, которые выведены на пульт и городского УВД, и частных охранных предприятий.

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