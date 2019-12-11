Уроженец Зимы отработает сто часов за неуплату уголовного штрафа в 15 тысяч рублей

Зима, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Продавец одного из гипермаркетов в Зиме присвоил оставленный покупателем на кассе сотовый телефон. За это Зиминский городской суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Но 22-летний уроженец Зимы решил уклониться от исполнения долговых обязательств.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, даже после того, как он был объявлен в розыск и его разыскали приставы, мужчина длительное время игнорировал необходимость оплаты долга, ссылаясь на безработицу и отсутствие денежных средств.

В результате пристав обратился в суд с представлением о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Судья удовлетворил заявление должностного лица УФССП и вынес постановление о назначении наказания мужчине в виде обязательных работ сроком на сто часов.

Характер обязательных работ определит орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.