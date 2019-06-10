Уроженка Бурятии проведет в колонии 10 лет за организацию нарколаборатории в Приангарье

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор 29-летней уроженке Бурятии за организацию нарколаборатории в Иркутской области. Ей назначено 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, следствием было установлено, что девушка, действуя в составе организованной группы, производила и реализовывала через интернет-магазин синтетические наркотики, которые в дальнейшем передавались покупателям посредством закладок. При этом она использовала различные методы конспирации, применяла меры предосторожности.

Ее задержали, когда она пыталась продать запрещенное вещество массой 998 грамм через специально созданный для этой цели тайник. Кроме того, полицейские выяснили, что злоумышленница арендовала частный дом в Куйбышевском районе Иркутска, где создала подпольную лабораторию по производству наркотиков. При обыске помещения оперативники обнаружили и изъяли более 14 килограмм запрещенных веществ и более 120 килограмм прекурсоров, из которых возможно было произвести еще 11 килограмм наркотиков. Также изъято специализированное химическое оборудование, применявшееся для их производства: стеклянные колбы, электронные весы, вакуумный насос, измеритель кислотности, магнитная мешалка и другие вещественные доказательства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей иных участников противоправной деятельности.