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07.06.2018

Ущерб Ангаре из-за утечки нефтепродуктов у Усолья-Сибирского подсчитают к июлю

Усолье-Сибирское, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росприроднадзора по Иркутской области до конца июня рассчитает вред, причиненный реке Ангара из-за разлива нефтепродуктов в районе Усолья-Сибирского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты управления уточняют необходимые данные для расчета размера вреда. В частности, они анализируют сведения о мониторинге Иркутского УГМС реки Ангара в районе, откуда в водоём попали нефтепродукты, данные ГУ МЧС по Иркутской области о дате устранения утечки.

Напомним, инцидент произошёл 17 мая 2018 года. Площадь нефтяной пленки на поверхности притока, куда выходила труба бесхозного коллектора, составила около 300 квадратных метров. Ликвидировали последствия утечки четыре дня.

По результатам  анализа проб воды, отобранных 18 и 21 мая, негативного воздействия сточных вод, поступавших в основное русло Ангары, не прослеживалось, говорят в Росприроднадзоре. Концентрация нефтепродуктов не превышала фоновое значение.

Тем не менее, СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту разлития нефти: был установлен собственник трубы – предприятие, входящее в структуру ООО «Руссоль», – задержаны шесть человек.

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