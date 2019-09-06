Ушедшую из дома одиннадцатиклассницу разыскивают в Иркутске

Иркутск, Иркутский район, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Иркутске и Иркутском районе разыскивают пропавшую без вести Лилиану Ямщикову.

Накануне с заявлением о пропаже девушки в дежурную часть обратилась мама старшеклассницы. Она рассказала оперативникам, что ее дочь утром 4 сентября ушла из дома в Правобережном районе Иркутска, взяв с собой возможно неисправный мобильный телефон. По информации пресс-службы полиции, 5 сентября разыскиваемую видели в поселке Молодежный Иркутского района.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета: куртка голубая, кофта синяя, блузка белая, черная юбка, туфли черные.

Особые приметы: носит очки в фиолетовой оправе

Граждан, что-либо знающих о местонахождении девушки, просят обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по телефонам: 8 (3952) 21-68-05, 21-31-80, 21-31-93, либо 02 (102 с мобильного).