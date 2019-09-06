|Происшествия
|07.09.2019
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Ушедшую из дома одиннадцатиклассницу разыскивают в Иркутске
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Иркутск, Иркутский район, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Иркутске и Иркутском районе разыскивают пропавшую без вести Лилиану Ямщикову.
Накануне с заявлением о пропаже девушки в дежурную часть обратилась мама старшеклассницы. Она рассказала оперативникам, что ее дочь утром 4 сентября ушла из дома в Правобережном районе Иркутска, взяв с собой возможно неисправный мобильный телефон. По информации пресс-службы полиции, 5 сентября разыскиваемую видели в поселке Молодежный Иркутского района.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении девушки, просят обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по телефонам: 8 (3952) 21-68-05, 21-31-80, 21-31-93, либо 02 (102 с мобильного).