Условные сроки получили обвиняемые в незаконной рубке леса в Осинском районе

Осинский район, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Накануне Осинским районным судом двое местных жителей осуждены по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная порубка деревьев и кустарников), сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В ходе судебного следствия установлено, что, не имея соответствующих разрешений, подсудимые в феврале 2018 года срубили 65 лиственниц на территории Бурят-Янгутского участкового лесничества на более чем 575 тыс. рублей.



Судом им назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.



Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимых суммы ущерба, причиненного преступлением, в пользу бюджета муниципального образования «Осинский район».